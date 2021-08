Para onde vai Messi? Veja os mais prováveis

A notícia correu rápido pelo mundo todo: o Barcelona anunciou oficialmente o fim do ciclo do craque argentino Lionel Messi no clube. Eleito seis vezes o melhor jogador do mundo – e favorito para levar o prêmio novamente este ano -, Messi só jogou por um clube em toda sua carreira, mas há tempos se especulava que estaria em sua última temporada pelo Barça. A pergunta agora é: para onde vai o craque, que continua atuando em altíssimo nível?

Análise da Betfair.net indica que as maiores chances são de que Messi acerte com o PSG, e volte a jogar ao lado de seu amigo Neymar – a propbsbilidade é de 52,4%. A segunda opção da lista é o Manchester City (32,3% de chances), onde o argentino reencontraria o técnico Pep Guardiola, outra figura importante em sua carreira.

A possibilidade de uma nova reviravolta e Messi continuar em Barcelona também existe – a probabilidade é de 23,1%. Há ainda a pequena chance (4,8%) de Messi ir jogar pelo clube argentino Newell’s Old Boys.

Veja abaixo a lista de probabilidade implícita dos prováveis destinos de Lionel Messi para novo contrato a ser assinado antes de 3 de setembro de 2021:

– Paris Saint-Germain – 52,4%

– Manchester City – 32,3%

– Ficar em Barcelona – 23,1%

– Qualquer clube da MLS – 8,3%

– Inter de Milão – 7,7%

– Manchester United – 5,3%

– Newell’s Old Boys – 4,8%

O porta-voz da Betfair.net, Sam Rosbottom, afirmou: “As grandes notícias da transferência continuam a chegar e todos os olhos estão de volta ao futuro de Lionel Messi, após a confirmação de que não vai assinar um novo contrato com o Barcelona. Os relatos do verão passado sugeriram que o Manchester City estava muito perto de contratá-lo, e atualmente é o segundo favorito com 32,3% de probabilidade para garantir os serviços do seis vezes vencedor da Bola de Ouro. No entanto, o francês PSG é o favorito para contratá-lo 52,4% de chances”.