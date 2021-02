Omar detona cargos e diz que Chico ainda está na fase de ‘fotos’

O ex-prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), soltou o verbo da conduta do atual prefeito Chico Sardelli (PV), nos primeiros dias de governo. Omar deu uma entrevista ao programa do Edy Magrão e não poupou Chico, que recebeu forte apoio do empresário durante a campanha.

Omar atacou as nomeações realizadas por Chico – que segundo ele havia prometido que faria contratações técnicas e não políticas – e afirmou que em uma eventual necessidade, se candidataria a prefeito novamente.

“Vai depender do tipo de administração, se uma administração falhar e eu estiver com saúde eu vou enfrentar novamente. Americana merece todo meu respeito”, afirmou Omar.

Claramente com uma postura diferente do que se viu durante campanha, Omar ainda atacou a forma como Chico e o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) vêm conduzindo a “exposição” do governo.

“Eu faço votos que esse prefeito aí faça o trabalho sério, honesto e parar com baboseiras daqui e dali, só tirar fotografia…isso não leva a nada, vamos trabalhar. Visitar obrinha, isso aí, tirar fotografia com o vice… chega vai trabalhar rapaz, tem muita coisa pra fazer aí. Você ainda está no começo do mandato, você vai ver o que vai encontrar pela frente”, encerrou o ex-prefeito.