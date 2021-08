ACISB prepara sorteios para aquecer comércio local; ACIA sem atividade

Para movimentar o comércio local, a Associação Comercial de Santa Bárbara d’Oeste realiza neste sábado o passeio “PEDAL Dia dos Pais” em parceria com o Pedala SBO. O ponto de partida é a Praça Central (Praça Rio Branco), onde estarão as bicicletas que serão sorteadas na campanha “Pai, bora pedalar”. A ação acontece das 10 às 13 horas em frente à Igreja matriz. Além do passeio, algumas bicicletas antigas também estarão expostas.

O Pedal Dia dos Pais da Acisb terá trajeto no entorno da área central, saindo da Praça Central, nova Ponte da Romi, Ciclovia dos Trilhos, Ciclovia Parque dos Ipês e retorno para a Praça Central.

SORTEIOS. A Acisb preparou um sorteio de 10 bicicletas para aqueles que comprarem nas lojas participantes. A intenção é movimentar as vendas do comércio de rua da área central e dos bairros da cidade. Desta vez, não serão usados cupons para participar, e sim um QR code. Veja como:

1 – Vá ao play store ou Apple store do seu celular

2 – Em pesquisar digite Acisb Santa Bárbara

3 – Baixe o aplicativo

4 – Crie sua conta

5 – Clique no menu campanhas

6 – Clique em Dia dos Pais

7 – Clique em cadastrar cupom

8 – Responda à pergunta e

9 – Clique em Ler o QR Code

Caso haja alguma dúvida, o passo a passo para fazer o download do aplicativo pode ser visto aqui. O sorteio será no dia 12 de agosto às 12 horas na sede da entidade.

ACIA AMERICANA. Na contramão da tentativa de reaquecer o comércio local aproveitando uma data comemorativa, a Associação Comercial de Americana (ACIA) não preparou nada especial para atrair clientes para o comércio de Americana. A entidade apenas fez uma campanha virtual sem qualquer atividade atrativa voltada ao comércio tanto do calçadão quanto lojas espalhadas pelos bairros.

O único diferencial anunciado pela Acia será o horário especial de funcionamento do comércio, que será das 9h às 18h neste sábado.