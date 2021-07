Para Kifú, mandato caminha ‘muito bem’

Vereador em 1o mandato, Júlio César Kifu (PL) avalia como muito positiva sua estreia na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. Ele relatou ao NM o que considera mais importante neste primeiro semestre- as parcerias, emendas conquistadas e relação com a população. Kifu teve 1.608 votos em 2020 e é considerado o herdeiro do ex-vereador Kadu Garçon. Leia abaixo.

Avalio meu mandato de forma positiva. Tenho conseguido colocar minhas ideias em prática e deixando o mandato com minha cara, defendendo causas sociais e que envolvem o esporte. Tenho buscado fazer um trabalho de forma objetiva, buscando apoio de outros órgãos e atender os anseios e necessidades das pessoas moram nos bairros periféricos e aqueles outros que não contam com órgãos e/ou associações para brigar por seus direitos.

Algumas coisas que idealizei no processo de campanha eleitoral já consegui tirar do papel e hoje são realidades em nossa cidade, cito a aprovação de 2 projetos de leis que atendem justamente pessoas mas carentes e que realmente necessitam de políticas públicas. Tive aprovado os projetos de leis que envolve a Sec. Educação e empresas privadas para doação de óculos para crianças carentes da municipal de ensino e o envolvimento das inscrições esportivas com doações para o Fundo Social Municipal.

Além do mais, busco manter a minha parceira com nosso deputado estadual, André do Prado na busca de emendas parlamentares e estou muito esperançoso também, no processo onde Sta Barbara d’Oeste se tornará um Município de Interesse Turístico – MIT, no qual eu tive uma participação bem direta na juntada e apresentação de documentos, ainda usando fui assessor parlamentar. Esse PL foi apresentado na ALESP pela deputado estadual André do Prado.

Também tive a oportunidade de idealizar outras ações que envolvem a comunidade para realizar ações comunitárias envolvendo o esporte, a cultura e o meio ambiente. Estou bem animado e acredito muito nas boas intenções da Administração do Rafael Piovezan. Gosto de rua, gosto de estar em contato com pessoas e Deus quiser, passando esse momento delicado que vivemos, vamos colocar muitas outras boas idéias em ação. Tenho minha cartilha de campanha eleitoral em mãos e vou buscar atender aquilo que me comprometi a trabalhar.