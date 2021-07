Para Fittipaldi, Mercedes perde força e Red Bull é favorita

No último domingo, o GP da Inglaterra foi palco de uma manobra arriscada de Lewis Hamilton, deixando a briga pela liderança ainda mais acirrada. Mesmo após precisar abandonar a prova devido acidente, Max Verstappen, da Red Bull, continua na frente com 185 pontos, e Hamilton segue em segundo com 177 pontos. A Red Bull também segue na frente com quatros pontos que a separam da Mercedes, em segundo lugar.

Para Emerson Fittipaldi, bicampeão da Fórmula 1, não há dúvidas de que a Mercedes perdeu a liderança nesta temporada para a Red Bull. “A Mercedes perdeu um pouco de sua vantagem e acho que é óbvio que a Red Bull tem o pacote para vencer. Estou um pouco surpreso com a Mercedes e, tenho certeza, de que Lewis Hamilton também por eles não estarem tão fortes quanto antes”, afirmou.

No entanto, mesmo com Max Verstappen ganhando cada vez mais espaço e pressionando o piloto britânico, na análise de Fittipaldi, Hamilton é firme nas corridas e vem mostrando o mesmo talento de sempre. “Se você pensar em todas as corridas, Lewis Hamilton está sempre chegando forte e sendo consistente. Não há um desempenho muito bom do carro em todos os momentos, mas a direção de Lewis Hamilton está sempre lá. O verdadeiro campeão é sempre o piloto! É o que sempre acontece no final. Um campeão nunca deve desistir”, concluiu.

Já a McLaren, na qual Fittipaldi ganhou seu segundo título em 1974, conquistou o 4º e o 5º lugar, com Lando Norris e Daniel Ricciardo. “A McLaren está definitivamente melhorando. Eu estava conversando com Zack Brown, em Goodwood, e o estava parabenizando pelo desempenho da McLaren. Eles estão vindo muito mais fortes este ano do que antes. Estão fazendo um trabalho muito bom e melhorando constantemente. Lando Noris e Ricciardo têm sido muito fortes até agora nesta temporada. Lando Noris está chegando como o cara novo, e eu estou realmente impressionado com suas apresentações. Com meu passado na McLaren, estou muito feliz em ver isso. Há uma grande história com a McLaren, então é muito bom vê-los voltando”, afirmou.

“Lewis Hamilton é um dos maiores nomes de todos os tempos da F1”, diz Fittipaldi

O ex-automobilista e bicampeão mundial pela Fórmula 1, vê o piloto britânico, Lewis Hamilton como um profissional extremamente talentoso e um dos nomes mais importantes do automobilismo. Mesmo assim, define como importante olhar para a história da Fórmula 1 como um todo e para os campeões de suas respectivas épocas, levantando nomes importantes como Ayrton Senna, Jackie Stewart e Niki Lauda.

“Se voltarmos historicamente e olharmos o automobilismo do início, precisamos considerar outros grandes nomes da F1 e fica muito difícil dizer quem é o melhor piloto de todos os tempos. Para mim, como brasileiro, tenho que escolher Ayrton Senna, mas temos que respeitar que há outros pilotos incríveis também”, afirmou. “No entanto, existem poucos no mundo ao longo da história que atingem os mesmos níveis de Schumacher, Senna e Lewis Hamilton”.

Mesmo assim, na análise do ex-piloto da Lotus, McLaren Copersucar, o talento ainda vai muito além dos números: total de vitórias, pódios e pontos conquistados por corrida. “O número de vitórias mostra os resultados, mas para falar sobre o talento deles, você tem que ser mais analítico do que apenas olhar para os números. Alguns dos melhores talentos e melhores pilotos nunca ganharam um campeonato, como Ronnie Peterson. Por isso, estou sempre procurando mais por talento puro”, concluiu.

Será que Lewis Hamilton levará mais uma vez o título?