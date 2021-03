Para 74%, Brasil está no caminho errado

Foto de arquivo

Três em cada quatro pessoas no Brasil não estão felizes com o rumo que o país está trilhando. A pesquisa What Worries the World, realizada pela Ipsos em 27 nações, perguntou aos entrevistados se eles acham que seus países estão indo na direção certa ou errada. No Brasil, 74% dos respondentes acreditam que o país está indo no rumo errado, contra 26% no rumo certo. Considerando a média global, 64% dos respondentes no mundo todo estão insatisfeitos com o rumo de suas nações.

Os países cujos entrevistados estão mais infelizes com a direção dada a suas nações são Peru (87%), África do Sul (82%) e Polônia (80%). Por outro lado, o grau de descontentamento é significativamente mais baixo entre os respondentes da Arábia Saudita (13%), Índia (32%) e Austrália (38%).

Coronavírus é o tema que mais preocupa o mundo

Pelo 11º mês consecutivo, a crise do novo coronavírus foi citada como o tema mais preocupante a nível global. Metade (50%) das pessoas dos 27 países acredita que a pandemia de Covid-19 é a questão que mais preocupa sua nação atualmente.

O segundo assunto que mais preocupa, segundo 37% dos entrevistados, é o desemprego. Em terceiro lugar, com 30%, vêm a pobreza e a desigualdade social. A corrupção política e financeira foi citada por 27% e o crime e violência, por 24%. Considerando apenas as respostas do Brasil, 45% se declararam preocupados com a pandemia de Covid-19, 34% com o desemprego, 33% com a pobreza e desigualdade social, 32% com a corrupção política e financeira e 27% com crime e violência.

A pesquisa on-line foi realizada com 19.520 entrevistados, sendo mil brasileiros, com idade entre 16 e 74 anos de 27 países, entre os dias 22 de janeiro e 05 de fevereiro de 2021. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.

