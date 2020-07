Para 44%, quarentena vai até o natal

A maior parte dos brasileiros estima que a quarentena não deve passar do final do ano. É o que aponta a terceira onda do estudo Opiniões Covid-19, realizado entre 18 a 22 de junho, que identificou que 44% das pessoas não acredita que o distanciamento social ocasionado pela covid-19 acabe nos próximos meses, mas tampouco pensa que ele se estenderá por 2021 — apenas 19% acreditam que a quarentena perdure no próximo ano.

De acordo com o estudo a quarentena horizontal, realizada em diversas cidades do país, perdeu força. Para muitos a sensação é de que não funcionou – enquanto na primeira onda 40% eram a favor de um isolamento mais forte, com comércios e negócios fechados, na terceira onda apenas 33% se dizem de acordo.

Contudo, não há consenso quanto à melhor forma de lidar com a situação. De fato cresceu o apoio ao isolamento vertical, que permite que a economia siga – passou de 31% na segunda onda para 36% na terceira –, mas cresceu também o apoio ao lockdown – de 15% na segunda pesquisa para 27% agora.

A pesquisa realizada pela Perception, Engaje! Comunicação e Brazil Panels, entrevistou 525 pessoas online, em todas as regiões do Brasil, homens e mulheres com mais de 18 anos, das classes ABCD, com margem de erro de mais ou menos 4,05%, para saber a opinião dos brasileiros sobre o cenário da pandemia. Esta é a terceira onda do estudo, cuja primeira onda foi realizada entre 1º e 3 de abril, e a segunda entre 29 de abril e 1º de maio.