Papel de trouxa: o que o caso Arthur Carla Diaz nos ensina?

A atriz Carla Diaz e o crossfiteiro Arthur, participantes do Big Brother Brasil 2021, estão protagonizando um relacionamento atípico nessa edição do reality da rede Globo. Enquanto a participante corre atrás de Arthur, faz declarações de amor e demonstra seus verdadeiros sentimentos, o brother foge das investidas da loira e a ignora constantemente. Quando se assiste de fora, fica fácil pontuar os erros e até sugerir mudanças no comportamento da atriz. Porém, por que é tão difícil fazer o mesmo quando a gente assume o papel de trouxa da relação?

“Quando estamos dentro de um relacionamento, enxergamos apenas com nosso olhar. É unilateral, e, dependendo do sentimento que nutrimos pela outra pessoa, vai ficando mais difícil enxergar a realidade das coisas”, afirma o consultor de relacionamentos Rafael Lopes, do canal Nerd Sedutor.

Segundo o especialista em conselhos amorosos, o caso de Arthur e Carla Diaz é um clássico relacionamento desinteressante para uma das partes, e que, apesar de acometer mais as mulheres, ocasionalmente pode ter os homens como os mais atingidos da relação.

“É importante estar atento aos sinais que a outra pessoa dá. Entender se ela está tão envolvida na relação, se tem os mesmo objetivos e se corresponde ao que você espera de um relacionamento”, comenta.

Para ajudar a identificar se você está assumindo o papel de trouxa da relação, o especialista listou três pontos que podem ser observados no relacionamento, confira:

1- Ele (a) te elogia?

“Elogiar é externalizar o amor em palavras. Quando a pessoa pára de fazer elogios à pessoa amada, pode ser um sinal de que as coisas esfriaram. Além disso, fique atento ao tipo de elogios que você recebe. São apropriados para casais ou são elogios que se faz a amigos? Dizem sobre sua personalidade na relação ou são mais abrangentes? Isso também pode refletir sobre o papel que você ocupa na vida do seu parceiro: amor ou amizade.”

2 – Ele(a) dá um jeito para ficar com você?

“Quem ama dá um jeito para ficar com a pessoa amada. Como no caso do Arthur e Carla Diaz, ela se arriscou ao indicar várias pessoas ao paredão para salvar o parceiro, mas ele, quando teve a oportunidade de dar o anjo para ela, não fez o mesmo. E no seu relacionamento, qual o nível de comprometimento? Quanto a pessoa se arrisca para estar com você e te ver feliz?.”

3 – Ele(a) te inclui no planos para o futuro?

“Independente do tempo de relacionamento que vocês têm, quando seu parceiro fala sobre o futuro, sejam as próximas férias ou sobre onde ele(a) deseja estar em dez anos, você está nesses planos? Ele(a) comenta sobre morarem juntos, te apresentar para a família e amigos, sobre o que ele pensa sobre casamento e filhos? Claro que esses planos são construídos com o passar do tempo, e falar sobre casamento com uma semana de relação pode assustar o parceiro, mas, ao mesmo tempo, incluir o outro nos projetos é indicativo de que a pessoa deseja construir uma relação a dois sólida e duradoura.”

