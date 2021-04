Paolo desaparece depois de atropelamento. Comunidade em choque

O cachorrinho Paolo desapareceu depois de sofrer um atropelamento no último dia 23. A comunidade do entorno onde ele mora está em choque. Familiares e amigos andam batendo de porta em porta para tentar saber informações dele. A última vez que foi visto mancava com muita dor. O carro teria esmagado a pata detrás dele.

Foi visto pela última vez no posto de gasolina Santa Rita. Os donos reclamam que o dono do carro que o atropelou não parou para dar os primeiros socorros.

Contatos para quem o viu ou sabe do paradeiro. 19.99959.3968 Thaís e 19.98930.7660 Pedro