Paolla Oliveira posa de biquíni e quebra ‘influencers’

Com uma pose que lembra a icônica cena de sua personagem na série “Felizes para Sempre?”, Paolla Oliveira causou nas redes sociais mais uma vez neste sábado (16). Usando um biquíni fio-dental estampado, a atriz posou sorridente no contraluz, deixando à mostra sua silhueta bem torneada.

Diante da enxurrada de elogios na publicação feita no Instagram, só restou ao namorado, Diogo Nogueira, reforçar: “Tudo meu, tá? Queridos”.

Mas as imagens, que ganharam mais de 1 milhão de curtidas, também deixaram os seguidores de Paolla atordoados com tamanha “humilhação”. Inclusive os famosos. “Dia difícil pra nós, humanos”, brincou a humorista Tatá Werneck. “Não faz isso com a gente, não, mulher”, disse o ator Ícaro Silva. “Socorro, disse a cantora Iza.

Marilia Mendonça, por sua vez, fez graça: “Aí, você quebra meu engajamento. Dia complicado”.

Em breve, Paolla será vista no clipe de “Flor de Caña”, música composta por Diogo, em parceria com Rodrigo Leite e Cauique, em homenagem à namorada do sambista.

“Um raio de sol invadiu a minha casa, um anjo sem azar, é ela, a Bela e a Fera. Moça bonita, a mais bonita é ela”, diz um trecho da canção.