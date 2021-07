Paolla Oliveira assume namoro com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira tornaram o namoro oficial nos bastidores do show do sambista no Rio de Janeiro. No local, a atriz preferiu assistir a apresentação na lateral do palco, mais pertinho do artista. O casal assumiu o relacionamento na noite desta sexta-feira (24) e a atriz curtiu a apresentação do sambista no palco do Vivo Rio, casa de shows na capital carioca. “Estamos felizes”, contaram ao influencer Hugo Gloss.

Paolla chegou ao local de carro e foi fotografada já dentro do local da apresentação com amigos do casal. E, enquanto o intérprete de “Razão para Sonhar” – música que protagonizou postagem anterior da global, aumentando rumores da relação – soltou a voz, Paolla dispensou a plateia e acompanhou de pertinho na lateral do palco.