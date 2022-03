Carnaval. Paolla Oliveira se diz focada em novela

Rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira surpreendeu ao afirmar que não tem nenhuma rotina especial para o Carnaval em abril. Durante a festa de aniversário da promoter Carol Sampaio, no Rio de Janeiro, a atriz conversou com o Yahoo! e explicou que sua preparação é passar o dia no Projac gravando.

“A preparação para o Carnaval é fazer novela. Só isso que tenho a dizer. Não existe maior preparação do que fazer essa novela, estamos desde fevereiro gravando todo dia. O Carnaval é em abril, então a preparação tem sido trabalhar muito e, quando tenho umas horinhas livres, dou um pulo na quadra”, contou.

Paolla interpreta Pat, uma dublê, na nova novela das sete, “Cara e Coragem”. Recentemente, Paolla mudou de visual e pintou os cabelos para interpretar a personagem.

Nas últimas semanas, a atriz tem se dividido entre a quadra da Grande Rio e o ritmo pesado de gravações. Em quase todos os compromissos, Paolla estava acompanhada do namorado, Diogo Nogueira, que desta vez precisou comparecer a outro evento. “Ele estava trabalhando, senão teria vindo comigo. É difícil, porque tem horas que estou de um lado e ele de outro. No Carnaval vai ser assim, sempre que der, estaremos juntinhos. O que eu conseguir fazer junto com o Diogo, farei”, elogiou.

Primeiro Carnaval juntos

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira provaram mais uma vez que são o casal do momento mostrando sintonia e chamegos durante o Carnaval 2022. Com um look de líder de torcida, Paolla participou do show de Diogo Nogueira durante o baile do Clube do Samba, no Rio de Janeiro, e trocou beijos e momentos quentes com o namorado no palco.

Paolla também já tem outro compromisso marcado com o Carnaval: a atriz estará à frente da bateria da Grande Rio no desfile adiado para o dia 23 de abril. O Carnaval de rua permanece proibido pelas prefeituras de Rio de Janeiro e São Paulo devido à pandemia da Covid-19.