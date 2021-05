Paolla Oliveira e Chay Sued esquentam domingo nas redes

Paolla Oliveira e Chay Sued resolveram esquentar o domingo dos brasileiros nas redes sociais.



Paolla Oliveira compartilhou uma foto usando biquíni à beira da piscina e encantou famosas com o registro. ‘Domingo’, escreveu ela. Nos comentários, Ana Furtado deixou um comentário inusitado: ‘Bom domingo, sua linda biscoituda! Te dou a fábrica inteira’

Paolla Oliveira surgiu de biquíni em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (2). Com beachwear preta, a atriz exibiu o corpo torneado ao posar à beira da piscina. “Domingo”, escreveu ela na legenda. A artista está recém-solteira! No mês passado, ela colocou um ponto final no relacionamento de 1 ano com o coach Douglas Maluf.

Chay Suede tá caprichando ainda mais no visual! O ator, que interpretou Danilo/Domênico em Amor de Mãe, e pode ser visto na edição especial de Império, mudou o corte, raspou a cabeça e agora está intensificando os treinos. Neste domingo, 2/5, ele compartilhou alguns cliques de sua rotina de exercícios. Afinal, domingo também é dia!