Pão: o vilão do BBB22

As promessas das dietas milagrosas estão por todo lugar na internet, mas o que poucas pessoas sabem é que elas podem prejudicar de forma significativa o corpo humano.

O autor de ‘Emagreça sem cortar o pãozinho’, publicado pela Vital, selo de saúde da Editora Pandorga, Thiago Brigagão Alcântara, sempre coloca todas as suas expectativas na reeducação alimentar, pois apenas dessa forma, o emagrecimento e a saúde andam lado a lado.

Ainda, o médico especialista desmistifica cinco dietas milagrosas (e perigosas) que circulam constantemente e são opções de muitas pessoas no momento de perder peso. O alerta sobre dietas milagrosas sempre terá um final que está longe do desejado. O conceito precisa ser mudado da palavra DIETA para MUDANÇA DO ESTILO DE VIDA, já que a última só tem data para começar!

Vamos conhecer um pouco sobre as 5 dietas mirabolantes que temos visto por todos os lugares!?

Dieta da Bíblia: Apenas alimentos citados na Bíblia? Vegetais e sementes. Isso pode ser prejudicial uma vez que a deficiência de macronutrientes como as proteínas, pode aumentar o risco de catabolismo muscular. É totalmente possível ser um paciente vegetariano ou vegano saudável, porém sem orientação o risco de desnutrição e perda da massa muscular é muito grande.

Dieta da solitária: Sim, você coloca uma tênia dentro de você. Além de ser uma ideia extremamente nojenta, isso fazia parte do século XIX, em que eram vendidas em frascos para secar a barriga. Isso em hipótese nenhuma pode ser ingerido, porque o emagrecimento é secundário à inoculação de um parasita, ou seja, a perda de peso é secundária à uma doença.

Vigilantes do peso: São pontos! Ou seja, você pode comer o que quiser, mas apenas com produtos por indicação, é um negócio. Porém, devemos lembrar que o consumo deve estar baseado em sua saúde e não metas de perda de peso. Essa estratégia pode até gerar algum resultado no curto prazo, porém dificilmente o paciente irá viver o resto da vida contando pontos ou consumindo apenas produtos indicados pelo “negocio”.

Dieta da proteína: Uma das mais conhecidas e divulgadas, você só pode comer proteínas e gorduras, e nada de carboidrato. Ou seja, assim como uma dieta de apenas vegetais e sementes ao criarmos um protocolo extremamente restritivo, além da falta de adesão a longo prazo podemos induzir o nosso corpo a diversas deficiências de vitaminas e minerais ao excluirmos diversos alimentos benéficos.

Dieta Master Cleanse (ou dieta da limonada): essa é aquela que muitas celebridades hollywoodianas indicam. É necessário por 10 dias tomar uma mistura de água, suco de limão, pimenta e xarope de boldo, apenas. Isso é extremamente prejudicial já que a deficiência proteico-calórica é enorme deixando nosso corpo susceptível às infecções, além de queda de cabelo, unhas fracas e baixa adesão a médio e longo prazo. Afinal, quem ficará o resto da vida a base de água, suco de limão, pimenta e xarope de boldo? Ao voltar a comer normalmente o peso retornará ao basal ou as vezes até maior, gerando verdadeiros estragos tanto na parte física quanto emocional.

Dr. Thiago Brigagão Alcântara: nasceu em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, em 1988. Formou-se em Medicina pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, com pós graduações nas áreas de Endocrinologia e Metabologia (IPEMED/SP) e Medicina do Esporte e do Exercício (BWS/SP), tendo, também nesta área, o título de Especialista expedido pela associação Médica Brasileira (AMB). Possui diversas cerificações internacionais expedidas, entre elas pela Harvard Medical School (2014 e 2019), bem com Stanford University School of Medicine (2020).

Obra – Emagreça Sem Cortar o Pãozinho

Ficha Técnica:

ISBN: 978-65-87140-44-5

Páginas: 176

Formato: 16X23

Assunto: Medicina, Saúde

Acabamento: Brochura

Preço: R$49,90