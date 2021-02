Pansex, disputa com Onlyfans, musa do Inter e loira arretada

Sexy model Amanda Souza fala da pansexualiadade

Amanda Souza, sexy model que vende conteúdos sensuais na web, abriu o jogo sobre relacionamentos e sexualidade e assumiu ser pansexual, ou seja, que não tem preconceito de se relacionar com homens, mulheres, transexuais e outros gêneros. A revelação foi feita durante o Super Pop, programa de Luciana Gimenez na RedeTV! e causou alvoroço nas redes sociais.

“Para mim o que importa em um relacionamento é o respeito, a atração e o carinho. Eu posso gostar de qualquer tipo de pessoa, não importa o gênero ou a sexualidade”, diz Amanda. “Eu gosto de pessoas, não tenho preconceito e amarras, gosto dessa liberdade de me relacionar com quem me sinto atraído, que vai muito além de rótulos”, completa. Amanda ainda lembrou que não está sozinha quando o assunto é pansexualidade. Famosas como a ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, e a cantora Preta Gil já assumiram que se relacionam com pessoas independente do gênero. “Isso é liberdade”, garante Amanda. “E ter coragem para assumir é para poucas pessoas, temos que levantar essa bandeira e aceitar com naturalidade. Até celebridades assumiram sem medo de julgamentos”.

Nos bastidores da gravação, Amanda ainda falou sobre faturar alto com seus conteúdos na internet. E contou que faz sucesso justamente por sua sexualidade assumida e sem preconceitos. A modelo chega a ganhar R$ 80 mil por mês com seus vídeos e fotos sem censura, atraindo assinantes até de outros países.

“Mais do que os meus conteúdos, meus fãs e seguidores também estão ali para falar e interagir comigo, e eles adoram as conversas abertas sobre sexo e sexualidade. Tenho um contato muito legal e próximo nas redes sociais, falo abertamente e de uma forma direta, sem tabus. Eles adoram”, comemora a modelo.

Viviane Bordin quer disputar mercado com Onlyfans

A modelo e empresária Viviane Bordin, que é CEO do maior site de ensaios sensuais o Diamond Brazil , começou 2021 com um projeto espetacular que é Only Diamonds:

“Esta plataforma que ainda está em desenvolvimento tem o mesmo seguimento de uma já existente , mas o nosso intuito é fazer com que as modelos e criadoras de conteúdo usem nossa plataforma, pois é um serviço permite que os criadores de conteúdo recebam financiamento direto de seus fãs.” explica Viviane que já foi capa da Revista Playboy Portugal e da Playboy Brasil

Mais informações: https://only.diamonds/

Fotos : Andréa Schaefer Photographer

Gianna Costta disputa para ser Musa do Internacional

Uma mulher ousada e sorridente, que sabe o que quer. Estamos falando da gata gaúcha Gianna Costta, 24 anos, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Gianna, mora em Navegantes-SC, resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração, o Internacional, por isso a colorada falou sobre a emoção de participar deste evento.

“Não tem como descrever a emoção que estou sentindo. É um misto de sentimentos, pois a cada ensaio e a cada foto me sinto única, empoderada, como nunca me senti”, declarou emocionada a beldade colorada.

Nas redes sociais, a gauchinha não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios de bíquini e também ostenta muito sua paixão pelo Internacional com vários cliques com a camisa do seu time do coração. Para poder acompanhar mais sobre a Gianna Costta, basta seguir ela no seu Instagram @giannacostta.

Vivian Drenner recusa convite para participar de concurso

A modelo e atriz Vivian Drenner foi convidada para participar de mais um concurso de beleza e afirmou que recusou o convite, pois ela não é a favor de concursos pagos e manipulados. A loira afirmou que sempre é aborada por esse tipo de agentes com esses convites.

“Não sou a favor desse tipo de competição, pois são concursos pagos e manipulados. O brasileiro dá muito valor a bunda”, afirmou Vivian, que aproveitou o feriado de Carnaval em Salvador, onde ficou hospedada num hotel exclusivo com o número limitado de pessoas devido a pandemia e perguntamos para a loira o valor desse exclusivo e ele deixou o mistério no ar.



Vivian Drenner que também é empresária, diz estar muito feliz com as novidades de 2021 e que será um ano incrível para ela. “Estou muito feliz esse ano com as novidades e espero ser um ano incível”, disse a modelo que foi questionada sobre seu modo caro e extravagante de se vestir. “Me sinto bem me vestindo dessa maneira. Me faz bem”, declarou a beldade.