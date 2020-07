Panicat e musas e as mudanças da Pandemia

O que mudou na rotina de Dani Bolina com a pandemia

A pandemia do novo Coronavírus implicou uma mudança abrupta na rotina de muitas pessoas. Dentro dos últimos meses, estar em casa mais tempo do que o regular se tornou algo normal para muitos, inclusive para a musa do Team New Millen, Dani Bolina. A modelo que é referência no mundo fitness, segue em quarentena desde março, e para não perder os seus resultados adaptou sua rotina de treinos e suplementação. Conversamos com ela não só sobre este tema, mas também a respeito de sua relação com o corpo, o peso de ser uma referência e também os aprendizados que o período está lhe proporcionando. Confira!

Relação com o corpo

A modelo que sempre foi ligada ao meio fitness, contava com uma rotina bem regrada na época em que trabalhava na televisão. “Sempre gostei de esportes, mas, como tinha que trabalhar de biquini na TV, comecei a levar os treinos muito a sério. Então minha rotina de treinos era bem rígida e pesada. Não comia nenhuma besteira, me alimentava de três em três horas, era muito regrada”, relembra. Mas após a sua do programa houve uma mudança na relação da musa com o corpo. “Parei de me cobrar tanto. Hoje, tenho o corpo mais fit que na época do programa, mais magrinho, e estou bem feliz com ele assim”, salienta.

Rotina de treinos e a adaptação

Antes da pandemia, a rotina da atleta envolvia muita dedicação aos treinos. “Eu estava treinando todos os dias, cardio e musculação. Amo essa rotina, mas confesso que o treino de superiores e ombro são os meus favoritos”, destaca a musa. Agora adaptada, Bolina mantém os seus resultados. “Me adaptei a treinar em casa, faço cardio e exercícios funcionais. Mas morro de saudades da maromba! Saudade do que a gente já viveu!”, brinca.

Alimentação e suplementação

O cuidado com a alimentação e suplementação é algo bem presente na rotina da Dani. “Eu procuro me alimentar da maneira mais saudável possível, mas, se tiver vontade também como um doce, ou uma besteira, como. Não me privo mais das coisas que tenho vontade de comer. Treino bastante para isso”, destaca. Em relação aos suplementos, a musa fitness elenca aqueles que estão sempre presentes no seu dia-a-dia: “Tomo diariamente Whey, Glutamina, Imuno Resist e BCAA. Dependendo do treino, também entro com Iron Man Energy Gel. Agora com a quarentena dei uma intensificada nas vitaminas com o Policomplex, e nos suplementos de imunidade, com a Cúrcuma, e sigo tomando os de sempre, todos da New Millen.

Inspirações e o peso de ser referência

Dani que brinca ser a própria inspiração, tem como referência no mundo fitness as atletas Isa Pecini e Étila Santiago. E quando questionada sobre o peso de também ser uma referência neste universo, pontua: Temos que fazer aquilo que falamos e postamos, pois somos referência para as outras pessoas. Temos muito ‘fiscais de internet’ por aí (risos). Mas, eu sou bem o que eu posto mesmo, não tem nada de diferente”.

Aprendizados proporcionados pela pandemia

Além das adaptações na rotina, Dani pontua que o período trouxe algumas reflexões internas. “Mudou minha forma de enxergar algumas coisas, e também a forma de agir e pensar. Mudei internamente, o momento nos obrigou a fazer isso. Sobrou mais tempo para executar coisas que precisavam ser feitas, porém na correria da vida não conseguia. Os meus principais desafios do momento estão relacionados em manter a saúde, alimentação e estética em dia, para quando isso passar poder voltar de onde parei!”, finaliza.

Sobre a New Millen

A New Millen é uma empresa 100% nacional e com padrão internacional de qualidade e segurança na industrialização, atuando há mais de 30 anos no mercado, fornece alimentos saudáveis de elevada tecnologia e engenharia nutricional, além de trabalhar com marcas próprias.

Com uma planta industrial moderna, de mais de 7.000m², localizada em Cajamar (SP), a New Millen possui maquinários de última geração e um laboratório totalmente equipado para realização de testes.

Qualidade, responsabilidade social e performance são alguns dos pilares valorizados pela marca. E esses princípios se refletem nos atletas patrocinados, que se orgulham e, literalmente, vestem a camisa da empresa.

Com o intuito de conquistar a confiança de seus clientes por meio de bons resultados, a New Millen oferece produtos saudáveis, seguros e que melhoram o desempenho físico e mental de seus consumidores.

Paulistana Li Castiglione se reinventa durante a quarentena

A gata afirma dificuldades com a pandemia mas sem perder o foco. Uma linda mulher de 32 anos e muita simpatia. Essa é a melhor forma de falarmos de Li Castiglione, atualmente morando na cidade de Taubaté a beldade afirma que antes da pandemia estava se preprarando para um campeonato fitness, mas que está se reinventado para não perder o corpo dos sonhos.

A beldade diz que a 11 anos treina duro e com dieta focada, diz também que está em sua melhor fase e que passando a pandemia volta com muito mais vontade e empenho. Isso porque a gata está sendo sondada para alguns projetos artísticos e devido a isso entende que o momento será ainda de mais cuidado. Ela nos revelou que existe uma escola de samba em São Paulo que a convidou para pertencer o time de musas da agremiação.

“Foi uma surpresa e tanto, eu amo samba e sim, entendo que pode ser a hora de sair na avenida”. Quem acompanha as redes sociais de Li, sabe que é um antídoto para enfrentar problemas, a gata revela que muitas seguidoras gostam de ver sua rotina e algumas já afirmaram que enfrentaram a depressão e se motivaram. Agora resta saber quando poderemos ver nossa musa influencer por aí. Ela afirma que muitos outros projetos estão por vir e que logo menos nos conta mais novidades.

Musa fitness Cinthia Santana revela inspiração artística

Quando tinha 15 anos a beldade disse que o Ônibus fantástico foi sua inspiração. Uma mulher linda, simpática e que aos poucos começa a influenciar outras meninas, estamos falando de Cinthia Santana.

A gata afirma que teve inspiração artísticas por volta dos 15 anos de idade quando sua cidade recebeu um ônibus que procurava talentos e belezas. Passado alguns anos hoje a linda morena aos 22 de idade inspira pessoas pelas redes sociais, e tem visto sua conta ir ganhando cada vez mais seguidores que estão lá além de acompanhar a rotina e o dia dia, justamente porque admiram sua beleza.

Todo esse resultado é pelo esforço de treino de 5 vezes por semana, junto com sua boa genética fez de Cinthia uma grande aposta do meio artístico. Isso devido a alguns convites que a moça tem para analisar, um deles diz respeito a um concurso nacional de musas e outro para desfilar em uma grande escola de samba de São Paulo.

Vale a pena acompanhar e torcer para as novidades que vira para a moça. Quer saber mais siga o insta @cinthiasamtm e seja sempre o primeiro a saber de tudo da moça.