Panelaço agita noite do 7 de setembro

O bater de panelas (famoso panelaço) voltou a ecoar pelas cidades de São Paulo e Brasília no início da noite desta segunda, feriado da Independência do Brasil. Por volta das 20h, durante o pronunciamento do presidente da república, Jair Bolsonaro, bairros da região central da capital paulista e do plano piloto na capital federal tiveram vaias e panelas batendo contra o governante.

Niterói (RJ), Recife, Maceió, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre e Rio de Janeiro também registraram ataques ao presidente. As primeiras manifestações contrárias a Bolsonaro ocorreram em 17 de março. Desde maio, as manifestações haviam paralisado enquanto a pandemia do novo coronavírus avançava pelo país.

Na região, não foram registrados protestos contra o presidente.