Pandemia. Passageiro reclama de ônibus lotado em Americana

Um usuário do transporte público de Americana – que preferiu não se identificar – falou ao NM na noite desta terça-feira da lotação do ônibus que utilizou no período da tarde, por volta das 15h.

Trata-se da linha Parque Gramado – Zanaga. De acordo com o homem, ele esperou no ponto da Rodoviária de Americana por mais de 1h até que o ônibus chegou, mas chegou lotado.

Segundo ele, várias pessoas dentro do veículo fizeram registros da cena. Ele ainda conta que em um determinado momento, em um ponto próximo ao Portal de Entrada da cidade, seguindo sentido Zanaga, uma mulher se recusou a entrar no ônibus justamente por conta da lotação e a preocupação com o coronavírus.

Nas redes sociais, o homem cobra um atitude da empresa responsável pelo transporte público na cidade.