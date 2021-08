Pandemia. Turismo cresce 158% em Brotas

A atividade turística em Brotas mais que triplicou. Dados da Secretaria de Turismo do município, divulgados nesta segunda-feira, 30, apontam um aumento de 158,94% na movimentação do setor.

A alta é verificada pelo ISS (Imposto Sobre Serviços) do Turismo, maior termômetro do turismo, que é o segundo polo gerador de empregos do município. O balanço, referente ao mês de junho, aponta um montante de R$ 152.712,58. No mesmo mês, em 2020, o valor repassado ao município por empresas do turismo foi de R$ 59.360,99.

No comparativo semestral, houve um incremento na atividade de 60%. De janeiro a junho de 2021 foram arrecadados R$ 688.908,55, enquanto que no mesmo período do ano passado, o valor injetado nos cofres públicos foi de R$ 433.260,07.

“Brotas é um destino que já está consolidado entre as preferências dos viajantes no Estado de São Paulo e também de outras localidades. A infinidade de atrativos ao ar livre, a ampla rede de serviços e os eventos que a estância promove para diversos tipos de público contribuem com esse aquecimento”, afirma Fabio Pontes.

Trimestre

O período que se estende até o final do ano é aguardado com otimismo por empresários da cadeia turística e da economia de serviços. De acordo com Fabio, o desempenho seguirá em curva ascendente, impulsionado por três fatores: vacinação em massa; aumento da temperatura na temporada da primavera e o calendário de eventos da cidade.

“Brotas terá uma série de eventos entre setembro e novembro. Além do tradicional ‘Broteco’, que gera uma demanda turística alta na cidade, inclusive de pessoas que vem de cidades vizinhas somente para visitar os estabelecimentos participantes, a agenda de eventos esportivos já gera uma forte procura para praticantes de corrida, nado e motocross”, finaliza.