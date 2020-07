Pandemia. Prefeitura notifica mais 76 bares

Com o objetivo de reforçar as orientações sobre as medidas de prevenção à Covid-19, o Comitê Municipal de Proteção e Enfrentamento ao Coronavírus intensificou a fiscalização em áreas comerciais em todos os bairros de Sumaré, fazendo vistorias dos comércios considerados essenciais e que podem manter os atendimentos à população. Nos seis primeiros dias do mês de julho, 76 estabelecimentos comerciais foram notificados a se adequarem as normas sanitárias determinadas pelo Decreto Estadual (nº 64.994).

O trabalho é realizado pela equipe da Vigilância Sanitária e Setor de Fiscalização, com apoio da Guarda Municipal e Defesa Civil. A ação, que já vinha acontecendo de forma a orientar comerciantes e população, foi intensificada por conta do aumento do número de casos da doença na Região Metropolitano de Campinas.

“Nossa região regrediu na flexibilização e apenas os comércios essenciais estão permitidos a funcionar. Contamos com a consciência de todos. A recomendação aos moradores continua a mesma, fiquem em casa e saiam somente se for extremamente necessário. Vamos juntos barrar a disseminação da doença em nossa cidade e em toda a região”, reforçou o prefeito Luiz Dalben.

O trabalho de orientação sobre as medidas preventivas de combate à disseminação do coronavírus faz parte do Plano Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus e já está acontecendo desde o início da quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus.

Comerciantes que não atendem as normas sanitárias são notificados pelo não cumprimento dos decretos Estadual (nº 64.994) e Municipal (nº 10.815). Estes estão sendo monitorados pelas equipes municipais para que não voltem a desrespeitar as medidas. Novas fiscalizações estão programadas para acontecer durante o mês, inclusive no período noturno, com o apoio da Polícia Militar.