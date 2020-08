Com Gama e galera sem máscara, Praia dos Namorados lota neste domingo

Após ter sido revitalizada, a orla da Praia dos Namorados mais uma vez recebeu dezenas de pessoas. Na tarde deste domingo, por volta das 15:30, o local estava lotado.

O fato que chamou bastante atenção da reportagem do Novo Momento foi que, mesmo com a presença de uma equipe da Guarda Municipal, grande parte das pessoas presentes estavam sem máscara – o uso do acessório é obrigatório.

Um dos mais famosos quiosques do local também não estava cumprindo a porcentagem máxima de ocupação – o espaço estava lotado.

Ainda, foi possível presenciar muitas crianças sem máscara compartilhando dos mesmos brinquedos no playground do local.