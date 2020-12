Pandemia. Nova Odessa entrega mais 1.025 cestas básicas

A Prefeitura de Nova Odessa entregou nesta sexta-feira (4) mais 1.025 cestas básicas a famílias fragilizadas pela pandemia do novo coronavírus. Foi a 18ª distribuição de alimentos desde abril, num total de mais de 11.025 kits entregues. A ação, desenvolvida pela Diretoria de Gestão Social e Cidadania e pelo Fundo Social de Solidariedade, faz parte da ação emergencial ‘Nova Odessa decreta Estado de Solidariedade’, lançada em março por determinação do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza para minimizar o impacto da crise.

A entrega da cesta ocorreu no Clube da Melhor Idade e contou a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andréa Souza, e apoio da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros Voluntários do município e do Departamento de Trânsito. O procedimento de distribuição seguiu protocolo rígido de segurança, com distanciamento de pessoas nas filas, disponibilização de álcool gel nas mesas de atendimento e todos os funcionários paramentados com aventais de TNT, luvas e máscaras.

O prefeito Bill parabenizou a primeira-dama pelo sucesso da ação emergencial, que desencadeou uma grande corrente solidária na cidade, com doações de moradores e empresas. “A cada entrega, sentimos que estamos conseguindo, de alguma forma, amenizar a angústia de pais e mães de família que estão com a renda comprometida em função dessa crise sanitária. Que Deus abençoe a todos e que a gente consiga logo voltar a normalidade”, comentou o chefe do Poder Executivo novaodessense.

Responsável por uma das posições de atendimento aos moradores que chegavam para retirar as cestas, no Clube da Melhor Idade, Andréa Souza agradeceu a todos que têm doado alimentos, produtos de limpeza e ítens de higiene pessoal, auxiliando no amparo às famílias com orçamento comprometido em função da pandemia. “Nossa gratidão aos empresários e cidadãos novaodessenses que atenderam ao nosso chamado e nos ajudaram a atender as famílias nesse momento tão difícil”, disse a primeira-dama.

Além de doações, feitas por empresas e pessoas físicas, de forma individual e coletiva, a campanha contou com investimento da Prefeitura, que adquiriu kits de alimentação com recursos próprios. Para receber as cestas, as famílias precisam se cadastrar da Diretoria de Gestão Social e Cidadania e atender as exigências do programa.

Entre as iniciativas desenvolvidas ao longos dos últimos oito meses para arrecadar alimentos para as famílias, destacam-se duas edições da campanha ‘Conexão Solidária’, realizada em abril e julho pela Prefeitura em parceria com a EPTV, ‘lives’ musicais promovidas por artistas da cidade e ações solidárias desenvolvidas por moradores.