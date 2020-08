Pandemia. Nova Odessa distribui mais 783 cestas básicas

A Prefeitura de Nova Odessa entregou nesta sexta-feira (31) mais 783 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social provisória por conta da crise causada pela pandemia de Covid-19. Foi a segunda entrega realizada em julho e a décima desde o início da ação emergencial “Nova Odessa decreta Estado de Solidariedade”, lançada em março por determinação do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza.

Com essa entrega, a Prefeitura contabiliza 6.177 kits alimentícios distribuídos desde o começo da pandemia. A ação – promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e a Diretoria de Gestão Social e Cidadania – é realizada por meio de doações de empresas e pessoas físicas e da compra de cestas com recursos próprios da Administração Municipal.

A exemplo das duas entregas anteriores, ocorridas nos dias 26 de junho e 3 de julho, a distribuição desta sexta ocorreu no Clube da Melhor Idade, ponto de arrecadação oficial da campanha, e contou com apoio da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros Voluntários do município e do Departamento de Trânsito.

“Mais uma vez, agradecemos a todos, pessoas físicas e empresas, que têm nos ajudado a arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza, com doações individuais, ações coletivas, lives solidárias e participando das duas edições da campanha [‘Conexão Solidária’] que realizamos em parceria com a EPTV. Graças a vocês e à disponibilização de recursos do município, estamos conseguindo amparar famílias que sentem os impactos financeiros da pandemia”, afirmou a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama do município, Andréa Souza.