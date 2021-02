Pandemia levou ‘paquera’ ao nível do desastre, mostra pesquisa

Não é surpreendente que os solteiros tenham tido dificuldades para flertar em 2020, mas e se fosse possível resumir o cenário dos encontros em uma palavra, qual seria? Para compreender o sentimento que ficou em relação a paquera no último ano, o Inner Circle, aplicativo de relacionamento global criado para ajudar os solteiros a encontrarem o seu verdadeiro match, realizou uma pesquisa com 6 mil usuários brasileiros, que, em primeiro lugar, descreveram os dates em 2020 como um “desastre” ou, na linguagem virtual, o emoji “🤦‍♂️” é o que mais representa o período. O Inner Circle, inclusive, se solidarizou com essa dor, criando o concurso cultural Reembolse Meu Date – Edição Pandemia, que está “reembolsando” os solteiros por encontros ruins que tiveram no ano passado.

Contudo, nem para todos o ano foi tão ruim assim. Muitas pessoas descreveram a paquera no ano passado como “ótima”, “feliz” e “interessante”. Já deixando para trás as dificuldades de 2020, os solteiros estão muito mais otimistas quando se trata de 2021. Para eles, a palavra que mais descreve este ano é “esperança” e o emoji “🥰”.

Confira o resultado completo da pesquisa:

TOP 10: PALAVRAS E EMOJIS QUE DESCREVEM O CENÁRIO DA PAQUERA EM 2020

TOP 10: PALAVRAS E EMOJIS QUE DESCREVEM O CENÁRIO DA PAQUERA EM 2021

Começando 2021 com o pé direito

Quem ficou decepcionado com o ano que passou, já pode voltar a investir com tudo no jogo da paquera agora em janeiro. Isso porque, o mês é o mais favorável do ano para encontrar um match e finalmente mudar o status para relacionamento sério.

Apenas no primeiro domingo de janeiro, conhecido como ‘Dating Sunday’ (‘domingo de namoro’, em tradução livre), que marca o dia mais movimentado do ano para a paquera online, os matches no Inner Circle aumentaram 39,22%, a troca de mensagens cresceu 98,64% e o número de telefones trocados entre os usuários aumentou 102,11%.

“O Dating Sunday foi ainda maior após um ano difícil para os solteiros. Não apenas os matches cresceram na data, como também esperamos que a atividade aumente todos os dias da semana ao longo de janeiro”, explica David Vermeulen, fundador e CEO do Inner Circle.

De fato, encontrar um match está entre as metas dos brasileiros este ano. De acordo com uma pesquisa realizada no último mês de dezembro pelo Inner Circle, dos 1.469 usuários entrevistados, 32% estão esperançosos e 38% estão muito animados com o futuro dos encontros. Além disso, eles também estão mais dispostos a investir em um relacionamento agora: para 70% a paquera terá um foco maior e para 43% encontrar um parceiro romântico é uma meta para este ano.



“Apesar dos percalços, os solteiros não desistiram de encontrar o seu match perfeito e nós continuamos a incentivá-los a darem o melhor de si mesmos”, finaliza Vermeulen.

