Pandemia. Filas enormes nos bancos causam transtornos

A limitação de pessoas dentro das agências bancárias devido à pandemia tem causado vários transtornos aos clientes.

Diversas agências em vários bairros estão sempre com filas ao longo da calçada, o que fica ainda pior e surpreendente em dias de recebimento.

Nas filas, que geralmente se formam no entorno do estabelecimento, as pessoas ficam expostas ao sol e chuva. A equipe do Novo Momento esteve em pelo menos cinco filas e as reclamações são frequentes e ‘pesadas’. Em alguns casos, a reportagem presenciou idosos e deficientes na fila sem ter qualquer possibilidade de se sentar ou ao menos alguém do banco que fizesse algum tipo de triagem.

A foto é da agência do Bradesco da rua Rui Barbosa com Fernando de Camargo.