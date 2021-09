Pandemia faz Toyota parar produção do Corolla

A Toyota do Brasil informa que realizará nova suspensão temporária da produção em sua fábrica de Indaiatuba, onde o Corolla sedã é produzido, entre os dias 13 e 22 de outubro de 2021.

Apesar de todos os esforços que temos realizado ao longo do tempo para gerenciar a falta de insumos que afeta a cadeia de suprimentos global, provocada pela pandemia de Covid-19, uma nova parada é inevitável.

Os colaboradores afetados pela paralisação entrarão em férias coletivas neste período, com o retorno às atividades programado para o dia 25 de outubro. As demais unidades da Toyota no Brasil, localizadas em São Bernardo do Campo, Porto Feliz e Sorocaba, permanecem com suas atividades normais.