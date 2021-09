A pandemia e o aumento nas compras online

Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico – Abcomm, cerca de 97% dos brasileiros fizeram compras online durante a Pandemia. Apesar de as vendas pela internet estarem em constante crescimento desde 2001, foi durante o isolamento social que o Brasil definitivamente tornou-se um país digital.

É fácil observar que idosos, adultos, adolescentes e crianças estão ainda mais conectados. “Quando refletimos sobre o tamanho do público que é possível alcançar na internet, fica claro as inúmeras oportunidades que estão na palma da mão para quem deseja trabalhar com Marketing Digital, ou ainda, para empreendedores que desejam vender pela internet”, afirma Helton Magalhães, CEO da Academia Digital e especialista no ramo.

De acordo com a Abcomm, mais de uma loja virtual foi aberta a cada minuto no Brasil no mês de março deste ano. Isto nos mostra que muitas empresas estavam de fora deste oceano azul a ser desbravado, que é o de comércio eletrônico. Assim, “com uma grande procura de produtos online e uma maior oferta originada de comércios digitais, o Marketing Digital foi uma estratégia de vendas essencial nesse momento”, explica Magalhães.

Uma vez que milhares de pessoas estão conectadas diariamente na internet, investir em estratégias e ferramentas de venda é indispensável para uma empresa. “Estar presente no digital tornou-se fundamental para qualquer comércio”, argumenta o CEO. Desse modo, o Marketing Digital proporciona um caminho de vendas didático e estratégico que transforma o usuário em consumidor.

A Academia Digital é uma empresa que, além de acreditar na força do Marketing Digital, acredita também na autonomia dos empresários. Por isso, não só presta serviços de consultoria empresarial nesse setor, mas também oferece cursos completos para empreendedores que desejam tornar possível de forma autônoma esse mundo de vendas.

De acordo com Magalhães, “sem fórmula mágica, o Marketing Digital é uma ferramenta que exige o aprendizado de técnicas e estratégias para mostrar resultados”. Por isso, ter uma base teórica é indispensável para mensurar bons resultados de venda na sua empresa.