Pandemia aumenta a procura por planos de internet mais rápidos

Desde o início da pandemia, em março de 2020, até o mês de julho, os acessos a planos de internet com velocidades acima de 34 Mbps cresceram 9%. Segundo dados disponibilizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a procura por planos de internet banda larga com tecnologia fibra óptica também aumentou 4%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo especialistas de telecomunicações e dados, aumento de procura por planos de internet fibra pode ter sido potencializado com a pandemia do novo coronavírus. Não que o crescimento já estivesse acontecendo em meses anteriores, mas por conta do isolamento social, que acabou forçando muitas pessoas a ficar um tempo maior que o normal dentro de casa, fez com que o uso da internet também aumentasse rapidamente. Com isso, a troca de planos de internet por velocidades e tecnologias melhores também aumentou.

Muitas pessoas acabam escolhendo a fibra óptica na hora de assinar um novo plano de internet, isto por que ela é considerada como uma das melhores maneiras de se conectar às redes atualmente. Muito dessa percepção de velocidade é devido a transmissão de dados, que é muito mais rápido e estável do que as demais conexões. Assim como o nome sugere, a fibra óptica realiza o transporte de dados por meio de pulsos de luz. Ela acaba sendo uma das melhores opções para assistir streamings com alta qualidade de som e imagem, jogar online e navegar por redes sociais simultaneamente – tudo o que aumentou durante a quarentena.

Só em Americana, o número de acessos de internet banda larga através de fibra óptica teve um aumento de 41%, enquanto que em todo o Estado de São Paulo o aumento foi de apenas 38%. Especialistas apontam que o crescimento da fibra no Brasil está diretamente ligado à expansão de empresas locais e regionais pelo território brasileiro. Entretanto, em Americana a penetração das operadoras regionais ainda é pequena. Segundo a Anatel, apenas 14% dos acessos do município são provenientes de provedores de pequeno porte, mas tudo indica que esse número deve aumentar nos próximos anos.

Um bom exemplo disso é a expansão meteórica da Desktop Internet em Americana e região. A operadora, que tem Sumaré como sede, já é a quinta maior operadora de internet de São Paulo e já está presente em outras 17 cidades da região de Campinas e Piracicaba. Com 20 anos de história, a DeskTop Internet começou oferecendo planos de internet via rádio e hoje tem planos de internet fibra óptica de até 500 Mega de velocidade ilimitada, com WiFi e instalação inclusa por apenas R$ 200 mensais.