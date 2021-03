Pandemia. Americana aceita ajuda e doações do setor privado

Após anunciar a vacinação no Avenida Antônio Pinto Duarte com estrutura doada pela Droga Raia, a prefeitura de Americana informou que aceita contribuição do setor privado.

Aqueles que tiverem interesse em ajudar de alguma forma devem procurar o gabinete do prefeito ou a secretaria de interesse (por ex.: cesta básica: fundo Social, vacinação: saúde) para discutir a questão.

A Droga Raia contribuiu com as tendas para a estruturação de mais um ponto drive-thru de vacinação. O novo local estará disponível para a população receber o imunizante a partir da próxima faixa etária.