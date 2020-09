Palmeiras vira ‘rei do empate’ em jogo contra líder

O Inter empatou por 1 a 1 com o Palmeiras na noite desta quarta-feira (2), no Allianz Parque, em jogo no qual deixou escapar a vitória nos minutos finais. Com um time repleto de jovens, o Colorado abriu o placar aos 45 do segundo tempo com Thiago Galhardo, de pênalti, mas cedeu o empate logo depois com gol de Luiz Adriano.

Com o resultado, o Inter vai a 16 pontos e mantém seis de vantagem para o Palmeiras.

Mesmo com o time bastante modificado, o Inter manteve o seu padrão de jogo no habitual no esquema 4-1-3-2 e iniciou o jogo buscando ser protagonista. Com marcação adiantada, o Colorado tentou forçar o erro do Palmeiras no campo de ataque e não foi pressionado em nenhum momento durante os primeiros 45 minutos.

Os goleiros não chegaram a trabalhar na primeira etapa, marcada pela intensa disputa de espaço no meio de campo. Foi nesse setor que os garotos Johnny e Praxedes mostraram bom futebol diante de um adversário que conta com nomes de qualidade, como o também jovem Patrick de Paula e os já experientes Bruno Henrique e Lucas Lima.

Sem ter acertado o gol de Weverton, o Inter finalizou cinco vezes no primeiro tempo. A mais perigosa foi a sua primeira no jogo, aos 13, quando Patrick tentou de bicicleta após cobrança de escanteio e mandou raspando a trave. Mandante, o Palmeiras teve apenas um chute a gol antes do intervalo. Aos 32, o lateral uruguaio Matías Viña arriscou de fora da área e mandou por cima em um chute perigoso.

Ainda que tenha surpreendido ao fazer um jogo equilibrado com o Palmeiras com tantos garotos no time, faltou ao Inter um maior poder ofensivo no primeiro tempo. Marcos Guilherme e Sarrafiore tentaram, mas tiveram pouco sucesso diante da defesa paulista.