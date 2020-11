Palmeiras vence fácil e encaminha avanço na Libertadores

O Palmeiras fez o dever de time grande, foi ao Equador e bateu o Delfin por 3 a 1 e encaminhou a classificação para a quartas de final da Copa Libertadores deste ano. Agora com o técnico português engrenando, o Verdão chegou a abrir 3 a 0 e poderá perder por até 2 gols de diferença no jogo de volta, já na semana que vem em São Paulo.

Os gols do Palmeiras foram marcados por Gabriel Menino e Rony/pênalti no primeiro tempo e Zé Rafael na segunda etapa. O gol do Delfin foi anotado por Ramires, já na parte final da partida.