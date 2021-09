Palmeiras vence Chape e se recupera no Brasileirão

O Palmeiras se recuperou no Campeonato Brasileiro ao vencer a Chapecoense, em Chapecó (SC), neste sábado (18), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro por 2 a 0. O Palmeiras garantiu mais uma rodada na vice-liderança, chegando aos 38 pontos na tabela – agora diminuiu para quatro a diferença para o líder Atlético-MG. O Galo, entretanto, entra em campo contra o Sport ás 19h. Os gols palmeirenses foram marcados por Raphael Veiga, aos 09 do primeiro tempo, e Luiz Adriano, aos 27 também da etapa inicial.

Com o resultado positivo, o Verdão segue sem ser derrotado pela Chapecoense desde 2017 (segundo turno do Brasileirão daquele ano). Desde então, o Alviverde engatou seis jogos contra a equipe catarinense em 2018, 2019 e 2021 (todos pelo Brasileirão) e não perdeu nenhum! Empatou o primeiro da série (0 a 0) e venceu os cinco seguintes – incluindo o de hoje, por 2 a 0. Desta forma, o Alviverde Paulista, com suas cinco vitórias seguidas sobre o time de Chapecó, já detém a maior série de triunfos da história do confronto.

Na partida, o destaque individual fica por conta de Raphael Veiga que, com o gol, chegou a um total de 36 bolas na rede pelo Palmeiras e igualou Ênio Andrade, Luís Pereira, Miguel Borja e Cardoso na 83ª colocação do ranking de maiores artilheiros da história do Palmeiras. De quebra, o camisa 23 também saltou também para a 8ª colocação da lista dos maiores goleadores do clube somente neste século, empatando com Borja – agora ele divide com o colombiano o posto, com 36 bolas na rede.

AGENDA

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, pelas semifinais da Libertadores da América (jogo de ida), contra o Atlético-MG (justamente o time que está perseguindo na ponta do Brasileirão).