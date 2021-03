Libertadores ‘embala’ Palmeiras na ‘torcida digital’

Palmeiras bateu o Corinthians no crescimento da ‘torcida digital’ avaliado pelo Ibope Recupom.

Fato de destaque foi o desempenho inédito dos clubes para um primeiro bimestre. O volume registrado entre janeiro e fevereiro de 2021 foi de 3,9 milhões de novas inscrições entre os 50 clubes monitorados, volume 15% maior em relação a 2020 e 40% maior que a média dos últimos três anos para o período. Campeonatos de peso como a Série A do Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América – com times brasileiros como finalistas – concentraram seus momentos decisivos no primeiro bimestre de 2021 e contribuíram para este resultado.

O Flamengo retomou liderança no crescimento mensal após título do Campeonato Brasileiro de 2020. No último mês o rubro-negro somou cerca de 730 mil novas inscrições em seus canais oficiais. Mais da metade (54%) do desempenho flamenguista é proveniente de seu perfil no Instagram, que somou mais inscritos que qualquer clube conseguiu considerando todas as plataformas no mês anterior. Com o resultado, o clube ultrapassou os 38 milhões de inscritos no combinado de todos os seus perfis sociais. O clube registrou outro feito importante ao bater a marca de 6 milhões de inscritos na “FLA TV”, seu canal oficial no YouTube, e ampliar a vantagem na liderança desta plataforma.

O Palmeiras, recentemente campeão da Libertadores e atual finalista da Copa do Brasil, também colhe os frutos de sua boa fase e obteve o segundo maior crescimento no último mês. O clube ultrapassou a marca de 13 milhões de inscritos no combinado de suas redes ao somar mais de 208 mil novos inscritos. Assim como o Flamengo, mais da metade (55%) das novas inscrições foram captadas pelo seu perfil no Instagram.

O Corinthians completa o pódio ao somar 108 mil inscrições em fevereiro, com 70% de participação oriundos de sua conta no Instagram. O clube é o que mais concentra seus resultados no Instagram entre os 10 maiores do ranking. O “Timão” está próximo de bater 1 milhão de seguidores em seu perfil no TikTok e ostenta o segundo maior perfil nesta plataforma entre todos os clubes nacionais.

São Paulo e Santos fecham o TOP 5 e aparecem em quarto e quinto lugar, respectivamente, somando cerca de 90 mil novas inscrições cada um no último mês. Ambos os clubes concentraram mais da metade de suas novas inscrições em seus perfis no Instagram.

O Cuiabá ascende à Série A e passa a figurar no Ranking Digital. Com o acesso da equipe cuiabana à Série A o clube ganha protagonismo na publicação do ranking, que por critério contempla sempre os 20 clubes participantes da edição atual do Campeonato Brasileiro e também os 30 clubes com maiores bases digitais, independentemente de sua divisão.

Outros clubes avançaram, como o Atlético Goianiense, que subiu 2 posições ao ultrapassar Grêmio Audax e Brasil de Pelotas, e o Confiança, que assumiu a 49ª posição.