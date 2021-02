Depois de não conseguir passar pelo Tigres do México e ficar de fora da final do Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras não marcou gols no Al Ahly e viu a disputa ir para os pênaltis. E ainda foi derrotado na disputa derradeira.

Roni perdeu a 1a cobrança do Palmeiras. Luiz Adriano bateu a 2a cobrança pra fora.

Gustavo Scarpa anotou a 3a cobrança e empatou a partida.

Felipe Mello errou a última batida e o Palmeiras foi derrotado.