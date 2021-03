Palmeiras tem 81% de chances de vencer Copa do Brasil

A vitória do Palmeiras sobre o Grêmio em Porto Alegre na primeira partida da final da Copa do Brasil 2020 deu ao clube paulista grande favoritismo rumo ao título da competição, com 81% de chances, de acordo com análise da Betfair.net, especialista em cálculos de probabilidades. O segundo jogo acontece neste domingo, às 18h, em São Paulo.

Pode ser a quarta vez que o Verdão levanta o troféu da Copa do Brasil, torneio que ele já venceu em 1998, 2012 e 2015, e que atualmente paga o maior prêmio em dinheiro aos clubes brasileiros.

Já o Grêmio vive situação inversa: segundo maior vencedor da competição, com cinco títulos – 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016 -, o tricolor gaúcho viu as chances de erguer mais uma vez a taça diminuírem para 19%, segundo a Betfair.net.

O Grêmio tem um estímulo adicional para tentar reverter o placar do primeiro jogo: se for campeão, garante vaga direto na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2021; caso contrário, terá que passar pela fase preliminar. Atual campeão da competição continental, o Palmeiras já tem seu lugar na fase de grupos.

Mas as chances do Grêmio vencer o Palmeiras na casa do adversário não são grandes, indica a análise da Betfair.net. As chances de vitória gaúcha são de 26%; o empate é o segundo resultado mais provável, com 29%; e um novo resultado positivo do Verdão tem 45% de chances de ocorrer.

O Palmeiras confirma o título em caso de vitória ou empate. Se o Grêmio vencer por um gol de diferença, haverá disputa por pênaltis; se superar o adversário por dois gols de diferença ou mais, leva a taça pela sexta vez para o Rio Grande do Sul.