Palmeiras sapeca Corinthians na Arena e vai pra final

Pela terceira vez em quatro anos, o Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista. O Verdão superou o Corinthians na tarde deste domingo (16), pelas semifinais do torneio estadual, por 2 a 0, com gols de Victor Luis, no primeiro tempo, e de Luiz Adriano, na etapa final, e ainda viu o rival desperdiçar uma cobrança de pênalti com Luan nos minutos finais, na Neo Química Arena, em Itaquera (São Paulo-SP).

Com o resultado positivo, o Verdão chegou ao seu sexto jogo seguido sem conhecer derrota para o Corinthians. Desde que sofreu o revés em 22/07/2020 pela primeira fase do Campeonato Paulista daquele ano, o Verdão não perdeu mais para o Alvinegro e ainda conquistou um título (o próprio estadual daquela edição). Desde o último revés, foram seis jogos com o de hoje, com três vitórias palmeirenses e três empates, sendo um desses triunfos a goleada por 4 a 0 no Allianz Parque, com gols de Raphael Veiga, duas vezes, e Luiz Adriano, que também balançou as redes rivais em duas oportunidades naquela noite de 18/01/2021, pelo Brasileiro de 2020.

No estádio do rival, no único jogo válido por um mata-mata que aconteceu anteriormente, o Verdão também havia saído vencedor. Curiosamente, foi também pela fase semifinal do Campeonato Paulista: de 2015. Na ocasião, em decisão por penais após empate por 2 a 2 no tempo normal, Fernando Prass defendeu histórico pênalti de Petros, classificando o Verdão.

Com o gol, Luiz Adriano chegou a cinco bolas na rede diante do Corinthians desde que é jogador do Verdão (o atacante chegou ao clube palmeirense em 2019). Já Victor Luis chegou ao seu quarto gol pelo Palmeiras, sendo o segundo em clássico. Os outros foram contra a Fiorentina, da Itália, em 2014, pela Copa Euroamericana e Troféu Julio Botelho; contra o Flamengo, também em 2014, pelo Brasileiro; e contra o Santos, em 2018, também pelo Brasileiro.