Palmeiras x Santos fazem final histórica da Libertadores no Maracanã

Palmeiras bateu Santos na final da Copa do Brasil em 2015 – Fonte Wikimedia

Um jogo que vai ficar marcado na memória do torcedor brasileiro para sempre. Um duelo entre duas equipes que mostraram um futebol envolvente, de qualidade durante toda a temporada e agora foram “premiados” com o direito de participar deste jogão. Palmeiras e Santos vão fazer a final brasileira da Copa Libertadores 2020 no próximo dia 30, às 17h, em jogo único.

Uma final histórica não poderia acontecer em outro lugar. O Maracanã, que já sediou grandes jogos, será o palco decisivo no confronto entre os brasileiros. A decisão será dia 30, mas enquanto ela não chega, já é possível apostar no Bet365 quem será o campeão da Libertadores.

Este jogo promete! Estamos falando das duas melhores equipes do Brasil na atualidade. O Palmeiras fez uma campanha quase impecável. Seu único tropeço foi justamente diante do River Plate, na partida de volta pela semifinal da competição. É verdade que foi um jogo que os palmeirenses não querem lembrar. O River fez um jogo épico e quase igualou o resultado do primeiro jogo na Argentina. Além dessa derrota, foram nove vitórias e dois empates. O Verdão foi comandado por Vanderlei Luxemburgo em cinco partidas, antes de Abel Ferreira assumir a equipe na vitória sobre o Delfín-EQU, por 3 a 1, pelas oitavas de final e trazer o Palestra Itália até a decisão.

Pelo lado do Santos, a campanha é parecida. Em 12 partidas, o Peixe venceu oito, empatou três e perdeu apenas uma. Assim como o Palmeiras, o Alvinegro Praiano foi comandado por dois treinadores nesta Libertadores. Os dois primeiros jogos foram com Jesualdo Ferreira. A partir do terceiro jogo, Cuca assumiu o comando da equipe santista e colocou o Peixe em mais uma decisão da competição Sul-americana. Nos dois últimos enfrentamentos do Santos, pelas quartas de final contra o Grêmio e semifinal contra o Boca Juniors, dois jogos com atuação de gala na Vila Belmiro: 4 X 1 sobre o Grêmio e 3 X 0 no Boca.

Confronto Palmeiras x Santos

Um clássico com muita história para contar. A final da Copa Libertadores 2020 será a quarta decisão entre Palmeiras x Santos. A vantagem é do Verdão com duas conquistas contra uma do rival santista.

A primeira vez foi no Campeonato Paulista de 1959 vencida pelo Palestra Itália. O Santos deu o troco superando o rival na decisão do Campeonato Paulista tempos depois, só em 2015. No mesmo ano, as duas equipes também decidiram a Copa do Brasil e quem levou a melhor foi o Palmeiras.

No total dos confrontos, o Palmeiras também leva vantagem com 138 vitórias até aqui. O Peixe venceu 105 partidas e foram 87 empates. O confronto também é destaque por ter muitos gols. Até aqui foram 1.035 gols em 330 partidas, uma média de 3,13 por jogo. Foram 561 gols verdes e 474 gols alvinegros. Oxalá tenhamos uma final no nível do enfrentamento histórico dos gigantes paulistas.

Brasileiros decidindo a Libertadores

Uma final brasileira na Copa Libertadores já aconteceu em duas oportunidades. A primeira foi na temporada 2005. O São Paulo, comandado por Muricy Ramalho, derrotou o Atlético-PR e ficou com o título.

No ano seguinte, o Tricolor Paulista foi em busca do Bicampeonato consecutivo, mas foi superado pelo Internacional, que conquistou seu primeiro título do torneio.

Vale lembrar que nestas duas temporadas, o campeão da Libertadores se tornou campeão do Mundial de Clubes meses depois. Será que este fator poderá se repetir nesta temporada? O Mundial de clubes acontece em fevereiro no Catar.

Santos já venceu a Libertadores no Maracanã

Um dado curioso é que o Santos já atuou em uma final de Libertadores no Maracanã. Em 1963, o time que contava com Pelé e Pepe fez o primeiro confronto da decisão no Rio de Janeiro contra o Boca Juniors. Jogando para 55 mil pessoas, o Peixe derrotou o time argentino por 3 a 2.

Na partida de volta, na Bombonera, o Alvinegro praiano voltou a vencer, desta vez por 2 a 1, e ficou com o título. O Santos é Tricampeão da Libertadores (1962, 1963 e 2011). Já o Palmeiras venceu em 2009.