Palmeiras perde pro líder e reclama da arbitragem

O Palmeiras foi a Belo Horizonte e acabou derrotado pelo líder Atlético MG na noite deste sábado. Às vésperas da decisão na Libertadores com o São Paulo, o Verdão levou 2 a 0 do Galo, que abriu 4 pontos na ponta do campeonato. Os palmeirenses reclamaram muito de uma expulsão no primeiro tempo que prejudicou a equipe no andamento da partida.

O jogo decisivo contra o Tricolor acontece na próxima terça-feira no Allianz Parque. O jogo no Morumbi ficou no 1 a 1 e um empate sem gols já garanta a vaga para o alviverde. O Palmeiras nunca eliminou o São Paulo na competição continental.

O início da partida foi muito estudado e as equipes ainda estavam entrando no ritmo, assim o Atlético ficava mais com a posse e o Palmeiras deixava a bola ficar com os mandantes e subia a marcação caso os zagueiros atleticanos ficassem trocando passes sem objetividade. O ataque leve escalado por Abel Ferreira permitia que os atacantes ficassem a vontade para pressionar quando fosse necessário.

Com o andamento do jogo, o Atlético passou a tomar as rédeas do confronto e levou mais perigo ao gol de Weverton, mesmo que não exigisse nenhuma grande defesa do goleiro alviverde. O Palmeiras apostava muito na troca de passes rápidos e buscou usar a velocidade dos pontas para incomodar a zaga do Galo, principalmente quando Wesley ou Gustavo Scarpa tinham a bola pela esquerda do ataque.

O Atlético-MG já era melhor na partida e apostava muito na ofensividade de Arana pelo lado esquerdo para criar as chances de gol. Gabriel Menino teve muito trabalho para cobrir o camisa 13 atleticano, que conseguia muitas vezes entrar na área para achar um companheiro livre, porém a defesa palmeirense conseguia afastar o perigo na maioria das vezes

O único meio que o Palmeiras encontrou para incomodar a defesa adversária foi com cruzamentos de Scarpa visando Willian, mas o atacante sofreu para ganhar as bolas aéreas de Nathan Silva e Junior Alonso. O Galo era melhor no jogo e tudo só ficou mais favorável quando Patrick de Paula recebeu o segundo cartão amarelo e terminou expulso aos 35 minutos do primeiro tempo, junto com o técnico Abel Ferreira, que também recebeu o vermelho por reclamação.

Com um homem a menos, Scarpa ajudou a compor o meio campo e assim o ataque do Palmeiras se tornou inoperante, focando apenas em se defender e não sofrer o gol. Entretanto, após muitas tentativas, Guilherme Arana acertou um cruzamento e achou Savarino livre para completar para o gol e abrir o placar no Mineirão no último lance do primeiro tempo.

No intervalo, o Palmeiras promoveu quatro alterações e alterou totalmente o estilo de jogo, colocando em prática um esquema com três zagueiros e Rony como o homem mais avançado do ataque. Apesar das mudanças, o Atlético continuou mandando no jogo e passou a encurralar o Verdão no campo de defesa, com Hulk sendo o articulador da jogadas e não permitindo que os visitantes sequer tivessem a posse da bola.

Até os 15 minutos da etapa final, o jogo estava em ritmo de treino para o Atlético, trocando passes na intermediária ofensiva e buscando algum espaço para infiltrar na defesa desfalcada do Palmeiras.

Atlético liquida o jogo no Mineirão

Imprimindo o ritmo do jogo, o Atlético rodava a bola pelo campo de ataque com tranquilidade e conseguia sempre achar algum atleta livre por conta do homem a mais. Jogada mais forte do Galo na primeira etapa, Arana foi para o ataque como um ponta e em cruzamento rasteiro, encontrou Savarino para finalizar e ampliar o marcador para os mandantes, praticamente definindo o jogo, devido a forma que o jogo se desenhava até o apito final.

O restante da partida seguiu a mesma tônica, com o Atlético mantendo a posse de bola, chegando a ficar com 72% e o Palmeiras acuado sabendo que tinha desvantagem numérica. Dessa forma o Galo garantiu os três pontos e ampliou a vantagem para o Palmeiras na liderança para cinco pontos.

No próximo jogo, o Atlético-MG recebe o River Plate pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no dia 18/08, às 21h30. Já o Palmeiras recebe o São Paulo, também pela Libertadores, em sua arena, no dia 17, às 21h30.