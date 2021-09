O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 1 pela 1a rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Verdão até abriu o placar mas tomou a virada. O destaque do jogo foi o atacante Michael, que marcou dois gols e garantiu a vitória dos cariocas.

O líder do campeonato, Atlético MG, foi a Fortaleza e bateu o Ceará, e segue na frente, agora com 42 pontos- 7 a mais que o Palmeiras.