Palmeiras perde em casa. São Paulo vence fora

Às vésperas do confronto mais importante do ano, o Palmeiras foi derrotado em casa e o São Paulo venceu fora de casa. Os dois times se enfrentam na próxima terça-feira pela Copa Libertadores no mata mata mais esperado dos últimos anos. O jogo vale pelas quartas-de-final do torneio fetiche dos clubes brasileiros.

O Fortaleza conquistou uma grande vitória na noite deste sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço bateu o líder Palmeiras por 3 a 2 no Allianz Parque, em São Paulo, com um gol aos 49 minutos do 2º tempo com Igor Torres.

Com o resultado, o Tricolor de Aço chega a 30 pontos em 15 rodadas e agora está em 3º lugar, apenas 2 pontos do Verdão. Os gols do Fortaleza foram marcados por Marcelo Benevenuto, Robson e Igor Torres, com Titi (contra) e Willian, para o Palmeiras.

O São Paulo está momentaneamente fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em noite de Pablo, na Arena da Baixada, venceu o Athletico-PR por 2 a 1 e saltou para o 16° lugar. Foi o primeiro time a conseguir superar os paranaenses em seu estádio em 2021.

Com domínio do jogo e forte na marcação, o São Paulo mereceu a vitória num estádio ao qual sempre é recebido com clima hostil e dificilmente se dá bem. Para se ter noção da dificuldade dos paulistas em Curitiba, basta ver os números das visitas ao Athletico-PR pelo Brasileirão. Esta foi somente a quarta vitória em 28 partidas no local.

Artilheiro do São Paulo na temporada, Pablo fez valer a lei do ex em dose dupla e agora se credencia a vaga no time nas quartas de final da Libertadores, terça-feira, diante do Palmeiras, no Morumbi. Já são 12 bolas nas redes no ano do centroavante que, antes contestado, começa a resgatar o prestígio com o torcedor e com a comissão técnica.