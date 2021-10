Palmeiras perde de virada do América MG e vê título longe

O Palmeiras perdeu mais uma no Brasileirão e viu o sonho de se aproximar do topo da tabela mais distante. E foi de virada a derrota, com reclamação da arbitragem.

Na noite que marcou o retorno da torcida alviverde ao Independência, o América venceu o Palmeiras por 2 a 1 nesta quarta-feira (6), em duelo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Rony marcou para o Verdão no primeiro tempo, enquanto Patric e Ademir – este nos acréscimos – viraram para o time mineiro de forma emocionante. Com o resultado em Belo Horizonte, o Coelho subiu – ainda que temporariamente – para a 10ª posição na tabela, com 30 pontos, e atingiu a zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2022.

A vitória heroica amplia a sequência invicta do América, que já dura sete jogos. O time de Vagner Mancini vem de quatro vitórias e três empates no Brasileirão.