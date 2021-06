Palmeiras passa fácil pela Chape

O Palmeiras obteve sua primeira vitória no Brasileirão 2021. O time fez três gols no 1º tempo e despachou Chapecoense em partida válida pela segunda rodada do torneio nacional.



Com dois gols de Wesley e um de Luiz Adriano, o Verdão fez 3 a 1 na equipe catarinense neste domingo no Allianz Parque e venceu a primeira pelo Campeonato Brasileiro. Busanello fez o gol de honra da Chapecoense, que teve a estreia do técnico Jair Ventura no banco de reservas.

O Verdão busca o seu 11º troféu do Brasileiro: o próximo adversário será o Corinthians, no emblemático 12 de junho, em casa, no próximo domingo, às 19h. Antes, porém, também no Allianz Parque, o Verdão entra em campo contra o CRB-AL para o jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil (o Alvivede saiu na frente por 1 a 0 em Maceió, no jogo de ida, com gol de Willian, na última quinta-feira, 03/06).