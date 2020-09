Palmeiras não consegue bater Flamengo/Covid

O Palmeiras não conseguiu superar o Flamengo que jogou super desfalcado depois que 20 jogadores foram detectados com Covid 19. O jogo em São Paulo terminou em 1 a 1 com o time paulista não conseguindo levar vantagem em cima do ‘retalhado’ time carioca.

REI DO EMPATE– O time do técnico Vanderlei Luxemburgo chegou ao sétimo empate no campeonato, mas ainda está no G4 do Brasileirão, que chegou à 12a rodada neste domingo. O Atlético MG lidera o torneio com 5 pontos a mais que o Palmeiras e seis a mais que o atual campeão Flamengo.

O @Palmeiras saiu na frente, mas os Garotos do Ninho do @Flamengo buscaram o empate. No fim, um ponto pra cada.