Palmeiras Libertadores da a SBT maior audiência em 18 anos

Na noite da última terça-feira, dia 12/01, o SBT exibiu o segundo e decisivo jogo entre Palmeiras e River Plate (ARG), válido pelas semifinais da ‘Copa Libertadores da América’, direto do estádio Allianz Parque, em São Paulo, e registrou o melhor desempenho as terças-feiras na mesma faixa horária desde o dia 22 de julho de 2003, há 18 anos, quando marcou 19,9 pontos de média. Com narração de Luiz Alano, já que Téo José testou positivo para Covid-19, e comentários de Mauro Beting e do ex-treinador Jorginho, a partida registrou, entre 21h30 às 23h33, média de 18,8 pontos, 27% de share e 24 pontos de pico.

Foi a maior audiência do SBT nessa faixa horária desde o dia 08 de abril de 2007, quando marcou 18,76 pontos. No horário de pico, das 23h32 às 23h33, o canal ficou na liderança com 51% mais audiência que a segunda colocada. Foram 38 minutos em primeiro lugar, das 22h55 às 23h33.

Na média geral, o SBT conquistou o segundo lugar com 196% mais audiência que a terceira colocada, que na mesma faixa horária marcou apenas 6,3 pontos de média. A emissora líder fechou com 25,7. Em relação ao primeiro jogo entre as duas equipes, realizado na semana anterior, na Argentina, a audiência do SBT cresceu 15%, enquanto a terceira colocada caiu 13% no comparativo.

Durante a transmissão da classificação dramática do Palmeiras sobre o River Plate o SBT alcançou 2,5 milhões de lares e 3,3 milhões de pessoas na Grande São Paulo.

O jogo

O Palmeiras se classificou para a final da Libertadores mesmo perdendo o jogo para o River Plate por 2 a 0. O time brasileiro aproveitou a vantagem de 3 a 0 conquistada no jogo de ida, na terça-feira da semana passada (05), em jogo disputado na Argentina e garantiu a vaga à final da principal competição de clubes do continente.

Os gols dos argentinos foram marcados por Borré e Robert Rojas ainda no primeiro tempo. O River ainda teve um gol e um pênalti anulados após a revisão dos lances no VAR.

Com o resultado, o Palmeiras espera o vencedor do jogo entre Santos e Boca Juniors. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0.

A decisão da Libertadores está marcada para o dia 30 de janeiro, às 17h, com transmissão do SBT.