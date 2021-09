Palmeiras joga mal, mas fica no 0-0 com Atlético MG

O Palmeiras jogou mal, não conseguiu fazer valer o fator casa e deu sorte para sair no 0 a 0 contra o Atlético MG no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América. O lance mais forte do jogo foi o pênalti perdido pelo atacante Hulk.

Jogando no Allianz Parque, em São Paulo, o Galo teve chance de abrir o placar no final do primeiro tempo em cobrança de pênalti do atacante Hulk, que acertou a trave esquerda de Weverton. Na segunda etapa, nenhuma das equipes balançou a rede e a decisão segue aberta para o Mineirão, onde Galo e Palmeiras definirão na próxima terça-feira quem passa para a grande decisão.

A outra semifinal acontece nesta quarta-feira, entre Flamengo e Barcelona- EQU.

O jogo de volta entre Palmeiras e Atlético MG acontece na próxima terça-feira em Belo Horizonte. A partida deverá contar com torcida.