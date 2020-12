Palmeiras joga mal e só empata com América MG

O Palmeiras recebeu a equipe do América-MG no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (23), visando vaga na final da Copa do Brasil, pela partida de ida das semifinais do torneio nacional.

Com o placar de 1 a 1 – gol de Ademir, aos 19 minutos do primeiro tempo -, e de Gustavo Gómez para o Verdão, com assistência de Marcos Rocha em arremesso de lateral certeiro, aos 48 também da etapa inicial, o Verdão deu início à busca pelo seu quarto caneco (já foi campeão em 1998, 2012 – invicto – e 2015).

O duelo de volta, decisivo, acontece na quarta-feira da semana seguinte (30), às 21h30. Como não existe o critério de gol qualificado na Copa do Brasil 2020 (ou seja, gol fora e casa), qualquer vitória simples no duelo de volta garante o acesso do Alviverde à etapa final do certame.