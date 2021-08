Palmeiras goleia São Paulo e vai às semis da Libertadores

O Palmeiras não tomou conhecimento do tabu e goleou o São Paulo nesta terça-feira por 3 a 0. O Verdão avança assim para as semifinais da Libertadores quebrando dois tabus de uma vez. O time nunca tinha batido o Tricolor no torneio (eram 6 vitórias do São Paulo e três empates) e também nunca tinha eliminado o rival em mata-matas.

O destaque do Palmeiras foi o ídolo da torcida Dudu, que marcou um gol e foi um dos principais responsáveis pela vitória até tranquila no jogo da volta. A ida havia sido um empate em 1 a 1 no Morumbi.

O Palmeiras agora aguarda o vencedor do confronto Atlético MG e River Plate, que acontece neste quarta-feira. No primeiro jogo, o Galo venceu na Argentina por 1 a 0 e joga agora por um empate (qualquer placar) para avançar.