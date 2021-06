Palmeiras goleia fora. São Paulo mal e Corinthians novo vexame

Com gols de William Matheus (contra), Breno Lopes e Deyverson, o Palmeiras fez 3 a 0 no Juventude no Alfredo Jaconi e chega a 7 pontos no Campeonato Brasileiro. O destaque ficou por conta de Scarpa, que deu o passe para todos os gols. O clube de Caxias do Sul ainda não venceu na competição.

JÁ O SÃO PAULO empatou em casa contra o lanterna Chapecoense. O Tricolor ficou no 1 a 1 e reclamou de uma expulsão no final do primeiro tempo. O time do técnico Crespo ainda não venceu na competição.

O CORINTHIANS TOMOU UMA VIRADA do RB Bragantino, com placar final de 2 a 1. O Timão vai mal no campeonato com apenas uma vitória.