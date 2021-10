Palmeiras goleado em casa pelo Bragantino

Enfim de volta ao Allianz Parque, a torcida palmeirense ficou decepcionada na noite deste sábado. No primeiro contato do português Abel Ferreira com o público na arena, o desfalcado time alviverde perdeu por 4 a 2 do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Com 39 pontos, o Palmeiras aparece na terceira colocação, cada vez mais longe de Atlético-MG (53) e Flamengo (42), que venceram seus respectivos compromissos. Após findar série de seis jogos sem ganhar, o Red Bull Bragantino contabiliza 38 pontos ganhos e figura no quinto posto.

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino volta a campo para enfrentar o Atlético-GO às 19 horas (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid. Às 21h30 do mesmo dia, o Palmeiras pega o ameaçado Bahia, na Fonte Nova.