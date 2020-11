Palmeiras fecha novembro com 7 vitórias

O Palmeiras recebeu a equipe do Athletico-PR na tarde deste sábado (28), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, e emplacou a sua terceira vitória seguida no Nacional (as outras duas foram contra o Atlético-MG, no início do mês, e Fluminense, no último dia 14). Os gols da partida foram marcados por Patrick de Paula (7′ do 1ºT) e Rony, duas vezes (34′ do 1ºT e 4′ do 2ºT).

Com o resultado, o Verdão encerrou a sua participação na rodada no G4, na quarta posição, com 37 pontos em 22 jogos, atrás do São Paulo (3º, 38 pontos em 20 jogos), Flamengo (vice-líder, 39 pontos em 22 jogos) e Atlético-MG (líder, com 42 pontos em 23 partidas). O Santos que também jogou e venceu neste sábado é o atual quinto colocado, com os mesmos 37 pontos do Verdão porém com um jogo a mais (23). O Internacional, atual sexto na tabela, tem 36 pontos em 22 jogos e joga pela rodada na segunda-feira (30) contra o Atlético-GO fora de casa, enquanto o Fluminense, sétimo, tem 35 pontos em 22 jogos e recebe o RB Bragantino no Maracanã; portanto, o Colorado e o Tricolor Carioca são os únicos que podem ultrapassar o Verdão em caso de vitória.

UM DOS TRÊS CLUBES MENOS DERROTADOS COMO MANDANTE EM 2020

Assim como o Atlético-MG e o São Paulo, o Palmeiras tem apenas duas derrotas como mandante em 2020, fato que coloca o Verdão no topo da lista de clubes com menos derrotas dentro de casa nesta temporada.

SEGUNDO CLUBE QUE BALANÇA AS REDES EM MAIS JOGOS NO BRASILEIRO

O Palmeiras é um dos segundo colocados entre os times que menos jogos passam em branco neste Brasileirão, tendo feito gol em 19 de suas 21 partidas até o momento, um aproveitamento de 86,4%. O líder do ranking é o Atlético-MG, que marcou em 20 de seus 24 jogos.

PATRICK DE PAULA: LÍDER EM INTERCEPTAÇÕES GERAL DO TIME NA TEMPORADA E JOGADOR DE LINHA COM MAIS MINUTOS NO BRASILEIRO

Titular nos cinco jogos mais recentes do Verdão, Patrick de Paula disputou 18 das 22 partidas do time pelo Brasileirão, sendo o segundo que mais jogou, ao lado de Zé Rafael, Weverton e Gabriel Menino, e atrás de Willian, com 20. Ele também é o líder de tempo em campo entre os jogadores de linha: foram 1409 minutos até antes de o duelo contra o Furacão ser iniciado, seguido do zagueiro Gustavo Gómez (iniciou a rodada com 1280) – neste quesito, só o goleiro Weverton possui mais (1579 minutos antes de a bola rolar).

LUCAS LIMA IGUALA WILLIAN E SE TORNA GARÇOM DO ATUAL ELENCO

Considerando os passes a gol em qualquer temporada e por todas as competições, Lucas Lima agora é um dos líderes do Verdão no quesito: igualou hoje, ao servir Patrick de Paula, Willian – ambos agora têm 20 assistências.

GABRIEL MENINO SE ISOLA COMO PRINCIPAL GARÇOM DA TEMPORADA

Com duas assistências no jogo, Gabriel Menino se tornou o principal garçom do time em 2020 (ele tinha seis antes de entrar em campo), agora com oito passes, ultrapassando o uruguaio Viña, que soma sete assistências no ano. Gabriel Menino também é o garçom palmeirense no Campeonato Brasileiro: são cinco ao todo.

CINCO VITÓRIAS DO VERDÃO E UM EMPATE NOS ÚLTIMOS SEIS JOGOS CONTRA O ATHLETICO-PR

A última derrota do Palmeiras para o Athletico-PR foi em 2017 (3 a 0 na Arena da Baixada). Desde então, foram três vitórias seguidas (3 a 1 no primeiro turno do Brasileiro de 2018 na Arena da Baixada, 2 a 0 no segundo turno de 2018 no Allianz Parque e 1 a 0 no primeiro turno de 2019 de novo no Allianz Parque), um empate (1 a 1 pelo segundo turno de 2019 na Arena da Baixada) e mais duas vitórias: 1 a 0 na Arena da Baixada pelo primeiro turno do Brasileiro, com gol de Raphael Veiga no final do jogo e, agora, essa vitória de hoje por 3 a 0. Portanto, são cinco vitórias e um empate nos últimos seis duelos.

No cômputo geral, as duas equipes já se enfrentaram 59 vezes, sendo 30 vitórias palestrinas, 18 empates e 11 derrotas (com 87 gols marcados contra 60 sofridos). Pelo Campeonato Brasileiro, foram 45 jogos (21 vitórias do Verdão, 14 empates e 10 derrotas), sendo o primeiro deles em 24/11/1968, quando o Alviverde venceu por 3 a 1 (dois gols de Artime e um de César Maluco), no Durival Britto e Silva, em Curitiba.

OS GOLS

O primeiro tento do Verdão, de Patrick de Paula, logo aos sete minutos do primeiro tempo, foi um golaço. Gustavo Scarpa iniciou a construção da jogada, mandando a bola para Lucas Lima perto da entrada da área que encontrou o jovem volante palmeirense que, de pé esquerdo, dominou dentro da área, girou se posicionando atrás da linha do impedimento, de forma inteligente, e acertou um belíssimo chute.

O segundo gol, de Rony, aos 34 minutos, começou com uma jogada de Zé Rafael em velocidade pela ponta esquerda: o meia cruzou rasteiro para a área e encontrou Gabriel Menino, que desviou. A bola subiu com efeito e morreu praticamente dentro do gol. Rony, em cima da linha e perseguido por um zagueiro adversário, chegou para completar o gol, de tronco, garantindo que a bola entrasse. Portanto, gol de Rony com assistência de Menino.

O terceiro gol do Verdão no triunfo por 3 a 0, sendo o segundo de Rony no jogo, foi oriundo de cobrança de escanteio batida por Gabriel Menino. O atacante palmeirense mergulhou de cabeça e viu a bola morrer no fundo das redes adversárias.

Palmeiras: ​Weverton, Gabriel Menino, Emerson Santos, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula (Luan, 29/2ºT), Danilo, Zé Rafael (Gabriel Silva, 17/2ºT), Lucas Lima (Breno Lopes, 24/2ºT) e Gustavo Scarpa (Alan Empereur, 30/2ºT); Rony (Veron, 16/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Patrick de Paula (7’/1ºT) e Rony (34’/1ºT) e (8’/2ºT)

Cartões amarelos (SEP): Danilo (3’/2ºT) e Gabriel Menino (21’/2ºT)